Einen 4:3 (1:1)-Heimerfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt fuhr der VfB Empor Glauchau am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Glauchau/MTU. Am Samstag haben sich der VfB Empor Glauchau und der FC Einheit Rudolstadt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Bereits kurz nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Andre Luge das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Glauchauer konterten in der 44. Minute. Diesmal war Maximilian Schlegel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

VfB Empor Glauchau Kopf an Kopf mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1 in Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jonas Mack/Glauchau (61 und 67.), gefolgt von Fabio Anger (VfB Empor Glauchau) in Minute 70 und Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) in Minute 77. Spielstand 4:2 für den VfB Empor Glauchau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Starke den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (78.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Rudolstädter aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Rudolstadt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Empor Glauchau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (91.). Die Glauchauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FC Einheit Rudolstadt

VfB Empor Glauchau: Wiener – Barth, Knoll (85. Schädel), Hertel (16. Werrmann), Bochmann (85. Albustin), Mack (69. Ullmann), Luge (69. Rühling), Anger, Börner, Sieber, Riesen

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Schlegel (77. Bakavoli Mohammadi), Heß, Riemer, Frackowiak, Rühling, Starke, Ensenbach (69. Floßmann), Stelzer, Rupprecht (69. Barthel), Smyla

Tore: 1:0 Andre Luge (8.), 1:1 Maximilian Schlegel (44.), 2:1 Jonas Mack (61.), 3:1 Jonas Mack (67.), 4:1 Fabio Anger (70.), 4:2 Manfred Starke (77.), 4:3 Manfred Starke (78.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Philipp Gentsch, Leon Gerngroß; Zuschauer: 159