Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Robin Vogt (27.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

25 Minuten nach der Pause konnte Tobias Gerstmann (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Kolkwitz Elf erzielen (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski (59. Felgenträger), Zizka (68. Pahlow), Grimm (46. Bittroff), Raak, Knechtel, Dreßler, Zurawsky, Pereira Rodrigues, Stephan (46. Hebler), Gerstmann (86. Antosiak)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz, Göbel (87. Rohner), Möhlhenrich, Köhler, Fiedler (62. Wilhelm), Jeschke (62. Pietsch), Bako, Gorges, Vogt (51. Michalek), Wolanski

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291