Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Samstag war die SG Union Sandersdorf gegenüber dem VfB 1921 Krieschow machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Sandersdorf/MTU. Die Partie zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB 1921 Krieschow hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Krieschow auf und entschieden das Match schließlich mit 1:3 (1:1) für sich.

Kai Wonneberger traf für die SG Union Sandersdorf in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Sandersdorfer konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Steve Zizka der Torschütze.

Minute 39 SG Union Sandersdorf gleichauf mit VfB 1921 Krieschow – 1:1

Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 verließen die Kolkwitz den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz (59. Choschnau), Wonneberger (82. Silla), Jauck, Walter (82. Koto'o Djouokou), Exner, Hamella, Brunner (59. Farkas), Seifert, Schnabel, Sauer (59. Stashenko)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Stephan (67. Pahlow), Pereira Rodrigues, Grimm, Knechtel, Dreßler, Raak (89. Tesche), Zurawsky, Zizka, Michalski (81. Seibt), Gerstmann (46. Antosiak)

Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68