Für die SG Union Sandersdorf endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:1).

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und die VfB Germania Halberstadt haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Gleich nach Spielstart schoss Philipp Heller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (39.). Die Halberstädter konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Louis Walter der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 52 SG Union Sandersdorf auf Augenhöhe mit VfB Germania Halberstadt – 1:1

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

In der Nachspielzeit nutzte die VfB Germania Halberstadt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Emilio Stobbe (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Halberstädter Elf erzielen (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Hamella, Mehnert, Choschnau, Sponholz, Scheibe (72. Brunner), Stashenko (46. Wonneberger), Farkas (72. Sauer), Walter (87. Koto'o Djouokou), Nakano, Schnabel

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Kohn, Heller, Heinrich, Grzega, Stobbe, Hackethal, Boateng (58. Klaschka), Hujdurovic (81. Zeidler), Rust, Ertmer (73. Huber)

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 89