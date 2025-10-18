Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Dessau 05 heimste der SSC Weißenfels am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SSC Weißenfels und SV Dessau 05. 86 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadtstadion.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Lohmann – T. Koch, Luib, Schumann, Purrucker (90. Olajide), Hafkesbrink (56. Zerbe), Raßmann (65. Schneider), Puphal, Necke (65. Dierichen), Zozulia (90. Kopp), P. Koch

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (90. Erdmann), Pratsch, Sparfeld, Girke (46. Baumgart), Biriuk (90. Savrii), Barabasch, Friebe, Mieth, Schultz (58. Von Zansen), Zoblofsky

Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86