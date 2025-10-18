Der FC Stahl Aken hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den TuS Kochstedt mit 2:5 (2:2).

Aken/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der FC Stahl Aken und der TuS Kochstedt am Samstag 2:5 (2:2) getrennt.

Andy Dreßler traf für den FC Stahl Aken in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Christopher Hein (15.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Christian Lippert für Aken (31.). Die Partie blieb spannend. Christopher Hein (Kochstedt) traf in Minute 38. Eric Landgraf traf für Kochstedt (51). Noah Samuel Hensen traf für Kochstedt (54). Spielstand 4:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nur drei Minuten darauf konnte Darvin Francis Hajowsky (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 5:2 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt

FC Stahl Aken: Schulz – Müller, Hellmer, Abdul Awali, Mrachacz, Dreßler (87. Mazurkevych), Ufer, Knauth, Rehsack, Rzeznitzeck (71. Teichmann), Lippert (76. Kutscher)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Karbath (72. Denell), Landgraf (87. Starke), Krüger, Richter, Strokosch, Streuber, Ihbe, Hein (90. Streit), Hajowsky, Ziemba (46. Hensen)

Tore: 1:0 Andy Dreßler (13.), 1:1 Christopher Hein (15.), 2:1 Christian Lippert (31.), 2:2 Christopher Hein (38.), 2:3 Eric Landgraf (51.), 2:4 Noah Samuel Hensen (54.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (57.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 44