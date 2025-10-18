Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Dessau 05.

Weißenfels/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SSC Weißenfels und SV Dessau 05. 86 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadtstadion.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Lohmann – Necke (65. Dierichen), Zozulia (90. Kopp), Purrucker (90. Olajide), Luib, Raßmann (65. Schneider), Puphal, P. Koch, Schumann, T. Koch, Hafkesbrink (56. Zerbe)

SV Dessau 05: Becker – Mieth, Girke (46. Baumgart), Zoblofsky, Biriuk (90. Savrii), Schultz (58. Von Zansen), Pratsch, Pälchen (90. Erdmann), Sparfeld, Friebe, Barabasch

Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86