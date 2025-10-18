Für den FC Victoria Wittenberg endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Dessauer SV 97 I mit 2:3 (1:0).

Wittenberg/MTU. Nach haben sich der FC Victoria Wittenberg und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:3 (1:0) getrennt. Die Begegnung zwischen dem FC Victoria Wittenberg und dem Dessauer SV 97 I hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Dessau auf und entschieden das Match schließlich mit 2:3 (1:0) für sich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Wappler, als Andreas Thöner für Wittenberg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Wittenberg noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Tim Körnig erzielt.

61. Minute: FC Victoria Wittenberg führt mit zwei Toren

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten drei Minuten legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Bittner den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Dessau sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – Dessauer SV 97 I

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Kießling, Tann, Mucke, Wakrim, Arlt, M. Müller (75. Vurmo), M. Müller (62. C. Müller), Thöner, Körnig, M. Müller (65. J. Müller)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert (65. Rupprecht), Apel, Malende, Kieseler, Schlichting (65. Yousef), Jornitz, Von Klöden, Bittner (90. Kamschütz), Dieckow, Merkel

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103