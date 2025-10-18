Ein 3:3 (0:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SSV Samswegen 1884 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV Samswegen 1884 haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

In Minute 12 schoss Fabian Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch David Herbst (25.) erzielt wurde.

25. Minute: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 zurück

Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Neustadt-Torwart nicht verhindern (38.). Der Vorsprung des SSV Samswegen 1884 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Tino Beyer kämpfte weiter und in Minute 47 gelang Owen Etinosa Iyamu endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 28 Minuten später konnte Pascal Harald Schmidt ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Am Ende des Duells sollte es dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon acht Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Niemann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (90.+8).

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV Samswegen 1884

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Dolke – Schulz, Kutz (60. Reuper), Hildebrandt, Klawunn (73. Rohde), Simon, Niemann, Schmidt, Rasche, Iyamu, Wegelin (46. Alali Alhamad)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Stettin (35. Ismail), Herbst (80. Resch), Feyer (89. Zimmermann), Gamroth, Ermisch (69. Nagel), Ronge, Sonnabend, Bartsch

Tore: 0:1 Fabian Lehmann (12.), 0:2 David Herbst (25.), 0:3 David Herbst (38.), 1:3 Owen Etinosa Iyamu (47.), 2:3 Pascal Harald Schmidt (75.), 3:3 Paul Niemann (90.+8); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 54