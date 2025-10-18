Der SV Eintracht Elster errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 63 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Zahna-Elster/MTU. Die 63 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten die Gäste aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Marvin Richter, als Philipp Schneider für Elster traf und in Spielminute 66 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

SV Eintracht Elster liegt in Minute 90+7 2:0 vorn

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster steckte einmal Gelb ein. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Maurice Witzel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+7). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Lavrov, Dietze, Engelhardt, Schneider (89. Donath), Kupplich (90. Jahn), Schüler (85. Remme), Kase, T. Richter, L. Witzel (75. Schuschke), M. Witzel

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Marzian, Müller, Berke, Mieth, Richter, Hanke (45. Krug), Seiffert (62. Fleischer), Hagendorf (83. Michaelis), Ruge (75. Lorenz), Klausnitzer

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63