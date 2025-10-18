Für den FC Victoria Wittenberg endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Dessauer SV 97 I mit 2:3 (1:0).

Wittenberg/MTU. Nach haben sich der FC Victoria Wittenberg und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:3 (1:0) getrennt. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Wittenberg eine Niederlage gegen den Dessauer SV 97 I schlucken. 2:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Wappler am Ende der ersten Halbzeit, als Andreas Thöner für Wittenberg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Wittenberg noch einen drauf: In Minute 61 wurde ein weiteres Tor durch Tim Körnig erzielt.

FC Victoria Wittenberg führt mit 2:0 – 61. Minute

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. drei Minuten später legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Bittner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Dessauer zu entscheiden (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – Dessauer SV 97 I

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Tann, Kießling, M. Müller (65. J. Müller), Körnig, M. Müller (75. Vurmo), M. Müller (62. C. Müller), Thöner, Mucke, Wakrim, Arlt

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Apel, Malende, Kieseler, Dieckow, Merkel, Bittner (90. Kamschütz), Schlichting (65. Yousef), Jornitz, Markert (65. Rupprecht)

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103