Zahna-Elster/MTU. Die 63 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen die Gäste aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte dann spät in Spielminute 66 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+7

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Elster kassierte einmal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Maurice Witzel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (90.+7). Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Lavrov, Kupplich (90. Jahn), Schüler (85. Remme), Dietze, L. Witzel (75. Schuschke), Kase, M. Witzel, Schneider (89. Donath), Engelhardt, T. Richter

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Richter, Hagendorf (83. Michaelis), Klausnitzer, Hanke (45. Krug), Mieth, Seiffert (62. Fleischer), Marzian, Müller, Ruge (75. Lorenz), Berke

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63