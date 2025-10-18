Kein Punktgewinn für FC Victoria Wittenberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (1:0) einen Misserfolg gegen den Dessauer SV 97 I hinnehmen.

Wittenberg/MTU. Nach haben sich der FC Victoria Wittenberg und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:3 (1:0) getrennt. Die Begegnung zwischen dem FC Victoria Wittenberg und dem Dessauer SV 97 I hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Dessau auf und entschieden das Spiel am Ende mit 2:3 (1:0) für sich.

Andreas Thöner (FC Victoria Wittenberg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Tim Körnig der Torschütze (61.).

FC Victoria Wittenberg führt nach 61 Minuten 2:0

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten drei Minuten legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Bittner den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Dessau sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Victoria Wittenberg rutschte auf Platz zwölf.

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Kießling, Arlt, Mucke, M. Müller (65. J. Müller), M. Müller (75. Vurmo), Tann, M. Müller (62. C. Müller), Thöner, Wakrim, Körnig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Von Klöden, Dieckow, Schlichting (65. Yousef), Jornitz, Markert (65. Rupprecht), Bittner (90. Kamschütz), Apel, Kieseler, Merkel

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103