Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem FC Stahl Aken am Samstag nicht, als er sich vor 44 Fans mit 2:5 (2:2) gegen den TuS Kochstedt verabschieden musste.

2:5 – FC Stahl Aken verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen TuS Kochstedt

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der TuS Kochstedt haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (2:2).

Andy Dreßler (FC Stahl Aken) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christopher Hein den Ball ins Netz (15.).

1:1 Ausgleich im Spiel FC Stahl Aken gegen TuS Kochstedt – 15. Minute

Tor Nummer drei schoss Christian Lippert für Aken (31.). Es blieb spannend. Christopher Hein (Kochstedt) traf in Minute 38. Eric Landgraf traf für Kochstedt (51). Noah Samuel Hensen traf für Kochstedt (54). Spielstand 4:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Darvin Francis Hajowsky, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:5 auszubauen (57.). Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt

FC Stahl Aken: Schulz – Lippert (76. Kutscher), Rzeznitzeck (71. Teichmann), Hellmer, Abdul Awali, Rehsack, Mrachacz, Müller, Dreßler (87. Mazurkevych), Knauth, Ufer

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hajowsky, Richter, Karbath (72. Denell), Streuber, Ihbe, Strokosch, Landgraf (87. Starke), Hein (90. Streit), Krüger, Ziemba (46. Hensen)

Tore: 1:0 Andy Dreßler (13.), 1:1 Christopher Hein (15.), 2:1 Christian Lippert (31.), 2:2 Christopher Hein (38.), 2:3 Eric Landgraf (51.), 2:4 Noah Samuel Hensen (54.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (57.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 44