Der SSC Weißenfels sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Dessau 05.

Weißenfels/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SSC Weißenfels und SV Dessau 05. 86 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadtstadion.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, T. Koch, Necke (65. Dierichen), P. Koch, Hafkesbrink (56. Zerbe), Luib, Schumann, Zozulia (90. Kopp), Raßmann (65. Schneider), Purrucker (90. Olajide)

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (90. Erdmann), Sparfeld, Schultz (58. Von Zansen), Barabasch, Biriuk (90. Savrii), Girke (46. Baumgart), Mieth, Pratsch, Zoblofsky, Friebe

Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86