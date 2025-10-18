Dem SV Eintracht Elster gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SV Germania 08 Roßlau mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 63 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zahna-Elster/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Elster Bau Sportpark ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Zahna-Elsteraner gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Roßlau.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Marvin Richter, als Philipp Schneider für Elster traf und in Spielminute 66 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

SV Eintracht Elster führt in Minute 90+7 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster kassierte einmal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Maurice Witzel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+7). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner entschieden. Der SV Eintracht Elster hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Engelhardt, Schüler (85. Remme), Kase, Kupplich (90. Jahn), M. Witzel, L. Witzel (75. Schuschke), Dietze, T. Richter, Lavrov, Schneider (89. Donath)

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Müller, Klausnitzer, Berke, Marzian, Seiffert (62. Fleischer), Ruge (75. Lorenz), Richter, Hagendorf (83. Michaelis), Mieth, Hanke (45. Krug)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63