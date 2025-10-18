Dem SV Eintracht Elster gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SV Germania 08 Roßlau mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 63 Zuschauer waren live dabei.

Zahna-Elster/MTU. Die 63 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten die Gäste aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Marvin Richter, als Philipp Schneider für Elster traf und in Spielminute 66 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

SV Eintracht Elster führt nach 90+7 Minuten 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster kassierte einmal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Maurice Witzel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+7). Der SV Eintracht Elster hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Kase, Engelhardt, M. Witzel, Schneider (89. Donath), Dietze, T. Richter, Lavrov, L. Witzel (75. Schuschke), Kupplich (90. Jahn), Schüler (85. Remme)

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Hagendorf (83. Michaelis), Hanke (45. Krug), Klausnitzer, Ruge (75. Lorenz), Müller, Richter, Mieth, Berke, Marzian, Seiffert (62. Fleischer)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63