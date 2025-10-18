Ein 3:3 (0:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SSV Samswegen 1884 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV Samswegen 1884 haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

In Minute 12 schoss Fabian Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch David Herbst (25.) erzielt wurde.

Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Neustadt-Torwart nicht verhindern (38.). Der Vorsprung des SSV Samswegen 1884 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Tino Beyer kämpfte weiter und in Minute 47 gelang Owen Etinosa Iyamu endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 28 Minuten später konnte Pascal Harald Schmidt ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Paul Niemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV Samswegen 1884

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Dolke – Rasche, Klawunn (73. Rohde), Hildebrandt, Schulz, Schmidt, Wegelin (46. Alali Alhamad), Iyamu, Simon, Niemann, Kutz (60. Reuper)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Herbst (80. Resch), Lehmann, Bartsch, Stettin (35. Ismail), Gamroth, Ronge, Feyer (89. Zimmermann), Ermisch (69. Nagel), Sonnabend

Tore: 0:1 Fabian Lehmann (12.), 0:2 David Herbst (25.), 0:3 David Herbst (38.), 1:3 Owen Etinosa Iyamu (47.), 2:3 Pascal Harald Schmidt (75.), 3:3 Paul Niemann (90.+8); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 54