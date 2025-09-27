Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Im Sport- u. Freizeitzentrum haben 50 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der SG Union Sandersdorf und dem FSV Budissa Bautzen verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

SG Union Sandersdorf gleichauf mit FSV Budissa Bautzen – 0:0

Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Sauer (82. Jauck), Wonneberger (88. Scheibe), Brunner (82. Exner), Choschnau, Seifert, Schnabel, Hamella, Farkas (72. Koto'o Djouokou), Stashenko (72. Walter)

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Noack, Rohlik, Noack (46. Orosz), Schäller (64. Haustein), Cellarius (46. Käppler), Hennig, Hentsch, Zech, Schröder, Gerhardi

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50