Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein FC Grimma gegen den VfB Auerbach 1 ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Grimma/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Charlie Spranger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Auerbach 1 kassierte einmal Gelb (35.). Die Auerbacher konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Jan Hübner der Torschütze (50.).

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb.

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Felix Hache, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Auerbacher zu erlangen (81.). Die Grimmaer sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Wächtler, Pistol, Kind (87. Mattheus), Vogel, Seidl (46. Öner), Janz, Katzenberger, Rieger (46. Werner), Hübner, Ziffert

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (62. Weigel), Guzlajevs (38. Lippmann), Roscher (62. Cermus), Schmidt, Hache, Spranger (62. Graf), Schardt, Birkner, Bauer, Kaiser

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86