Sülzetal/MTU. 6:0 (3:0) in Osterwedding: Ganze sechs Bälle hat das Team von Daniel Jaumann, der Osterweddinger SV, am Donnerstag im Tor der Gegner aus Gommern untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller traf für den Osterweddinger SV in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Bastian Falkenberg den Ball ins Netz (16.).

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Nölle den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (87.). Damit war der Erfolg der Osterweddinger entschieden. Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Müller (63. Gebhardt), Schulze, Nakoinz, Reuter (75. Treusch), Hübler (46. Magel), Koch (85. Suchanek), Nölle, Barkowski, Falkenberg, Iser

SV Eintracht Gommern: Werban – Schulz, Schmidt, Werban (46. Adelheim), Hoppe, Randel (82. Boin), Napiontek, Kunitschke, Hübener, Sindermann, Thiem

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85