Für den SC Freital endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Bischofswerdaer FV 1 mit 1:2 (0:2).

In Minute 16 schoss Philipp Scharfe das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bischofswerdaer waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Eduard Hofmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Bruno Schiemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Freitalern noch ein Tor zu verschaffen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Bischofswerdaer FV 1 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Freitaler sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – Bischofswerdaer FV 1

SC Freital: Kamenz – Fluß (75. Ohnesorge), Schulze (29. Tänzer), Michael (46. Adler), Horschig, Frenzel, Weidauer (75. Menz), Schiemann, Herold, Wermann, Von Brezinski

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scheunert, Stopp, Born, Weiß, Reh, Hofmann, Scharfe (85. Scholze), Dolla (78. Rettig), Baum (71. Krautschick), Hecker (71. Bürger)

Tore: 0:1 Philipp Scharfe (16.), 0:2 Eduard Hofmann (35.), 1:2 Bruno Schiemann (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 586