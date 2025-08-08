Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97 fuhr die JSG Lutherkicker am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 haben sich am Freitag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Sajjad Gholami für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Jeremy Gabe Noth der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Die Partie blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Caleb Marcellus Dorn den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus JSG sicherte (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Lutherkicker rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Müller (46. Sprenger), Gholami, Wagner, Rath, Dorn, Mateus, Schmidt (67. Jentzsch), Sommer, Zager (75. Hassani), Kießling

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Pfeiffer (46. Matthey), Noth, Tanz, Lauenroth, Rintelmann, Wille (76. Kirsch), Zuchowski, Rettig, Bahn (46. Wünsche), Wolter

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20