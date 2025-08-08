Für den SC Freital endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Bischofswerdaer FV 1 mit 1:2 (0:2).

Philipp Scharfe traf für den Bischofswerdaer FV 1 in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eduard Hofmann den Ball ins Netz.

Datum & Uhrzeit: 08.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

35. Minute: SC Freital mit 0:2 im Rückstand

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Schiemann den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Freital erlangte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Bischofswerdaer FV 1 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Freitaler sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – Bischofswerdaer FV 1

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Frenzel, Schiemann, Horschig, Michael (46. Adler), Fluß (75. Ohnesorge), Wermann, Schulze (29. Tänzer), Weidauer (75. Menz), Herold

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Baum (71. Krautschick), Scheunert, Hecker (71. Bürger), Born, Reh, Scharfe (85. Scholze), Weiß, Stopp, Dolla (78. Rettig)

Tore: 0:1 Philipp Scharfe (16.), 0:2 Eduard Hofmann (35.), 1:2 Bruno Schiemann (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 586