Der SV Blau-Rot Pratau U19 errang am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 66 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Pratau – Dessau: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jeremy Gabe Noth für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte einmal Gelb (39.). Die Dessauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Spieler Nummer 13 der Torschütze (57.).

SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1 in Minute 57

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Geißler (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. Die Wittenberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Bullert (25. Kobsa), Richter, Carius, Bilke (31. Alnazzal), Röthing (46. Pötzsch), Kühnl, Geißler, Viola, Kruse, Al Falougi

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Bahn, Lauenroth, Benedix, Lautenschläger, Zuchowski, Rettig (62. Rintelmann), Tanz, Wolter, Wille, Noth (36. Wünsche)

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66