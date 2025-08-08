Der TSV Rot-Weiß Zerbst errang am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 106 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Zerbst/anhalt/MTU. Die 106 Besucher des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zerbster schlugen die Gäste aus Dessau mit 3:1 (2:0) souverän.

Toni Luis Albrecht (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Louis Schöne den Ball ins Netz (21.).

TSV Rot-Weiß Zerbst mit 2:0 vorne – 21. Minute

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte dreimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Lukas Wünsche, den Ball ins Netz zu befördern und den Dessauern noch ein Tor zu verschaffen (87.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn (26. Kanitz), Becker, Geilich, Friedrich (63. Syring), Schmitz, Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Teucherdt, Schöne, Krüger, Abdulrahman (73. Willno)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Wille, Simon, Wolter, Bauermeister (59. Matthey), Thiele (80. Rintelmann), Andersch (59. Wünsche), Pfeiffer, Lauenroth, Lautenschläger (59. Kirsch), Bahn

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106