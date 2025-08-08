Der TSV Rot-Weiß Zerbst erzielte am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 106 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Zerbst/anhalt/MTU. Die 106 Besucher des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zerbster besiegten die Gäste aus Dessau mit 3:1 (2:0) souverän.

Toni Luis Albrecht (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Louis Schöne (21.) erzielt wurde.

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lukas Wünsche den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Dessau erlangte (87.). Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hahn (26. Kanitz), Teucherdt, Schöne, Friedrich (63. Syring), Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Geilich, Schmitz, Becker, Krüger, Abdulrahman (73. Willno)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Andersch (59. Wünsche), Thiele (80. Rintelmann), Pfeiffer, Lautenschläger (59. Kirsch), Bahn, Simon, Lauenroth, Bauermeister (59. Matthey), Wille, Wolter

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106