Der SV Blau-Rot Pratau U19 erzielte am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 66 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Pratau und Dessau am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Jeremy Gabe Noth (NSG Wa-Mi-Dessau 97) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte einmal Gelb (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wittenberger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 13 erzielt.

SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1 in Minute 57

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte noch einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Geißler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (90.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Kühnl, Geißler, Röthing (46. Pötzsch), Richter, Viola, Bullert (25. Kobsa), Al Falougi, Kruse, Bilke (31. Alnazzal), Carius

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Bahn, Lautenschläger, Wolter, Noth (36. Wünsche), Rettig (62. Rintelmann), Benedix, Lauenroth, Tanz, Zuchowski, Wille

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66