Die SG Union Sandersdorf hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 1:3 (1:1).

Sandersdorf/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Sandersdorf eine Niederlage gegen den VfB 1921 Krieschow hinnehmen. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Kai Wonneberger traf für die SG Union Sandersdorf in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Sandersdorfer konterten in der 39. Minute. Diesmal war Steve Zizka der Torschütze.

Minute 39 SG Union Sandersdorf und VfB 1921 Krieschow im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (88.). Damit war der Sieg der Kolkwitz gesichert. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Sandersdorfer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz (59. Choschnau), Hamella, Seifert, Sauer (59. Stashenko), Jauck, Brunner (59. Farkas), Schnabel, Exner, Wonneberger (82. Silla), Walter (82. Koto'o Djouokou)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak (89. Tesche), Knechtel, Dreßler, Michalski (81. Seibt), Zizka, Stephan (67. Pahlow), Pereira Rodrigues, Grimm, Zurawsky, Gerstmann (46. Antosiak)

Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68