Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 127 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Halle/MTU. Die 127 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Barleben mit 4:1 (1:1) souverän.

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Pascal Pannier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser konterten in der 37. Minute. Diesmal war Steve Röhl der Torschütze.

37. Minute BSV Halle-Ammendorf gleichauf mit FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb. Dominic Winkler traf für Halle-Ammendorf in Minute 54 und Pascal Pannier in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Pannier den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Hallenser sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – FSV Barleben 1911 e. V.

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Hoffmann (87. Hartmann), Agwu (73. Bergmann), Meyer (86. Schöneck), Hotopp, Schmitz, Winkler (73. Piontek), Schubert, Englich, Pannier

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Potyka (68. Von Der Gönne), Pung (55. Zander), Schäfer (62. Koch), Duda, Hauer, Gruner, Fröhlich, Lohse (77. Wasylyk), Röhl (77. Eichholz), Jespersen

Tore: 1:0 Pascal Pannier (13.), 1:1 Steve Röhl (37.), 2:1 Dominic Winkler (54.), 3:1 Pascal Pannier (67.), 4:1 Pascal Pannier (90.); Zuschauer: 127