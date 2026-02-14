Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Samstag hat der Bischofswerdaer FV 1 auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2).

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Die Freitaler legten in der 34. Spielminute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

In der 61. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nils Seyfert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Ohnesorge (46. Hecker), Reh, Rettig (75. Goebel), Fromm, Krause (87. Dolla), Hofmann, Krautschick, Bürger (46. Born), Scholze (87. Baum), Weiß

SC Freital: Kamenz – Wermann (46. Böcker), Von Brezinski, Fluß (71. Schulze), Horschig, Tänzer (81. Menz), Adler, Michael, Schiemann (71. Hendrich), Heidler (90. Seyfert), Frenzel

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211