Klar unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 im Spiel gegen den SC Freital am vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Heidler den Ball ins Netz.

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 34

In der 61. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nils Seyfert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scholze (87. Baum), Krautschick, Krause (87. Dolla), Bürger (46. Born), Reh, Ohnesorge (46. Hecker), Fromm, Hofmann, Weiß, Rettig (75. Goebel)

SC Freital: Kamenz – Heidler (90. Seyfert), Schiemann (71. Hendrich), Fluß (71. Schulze), Tänzer (81. Menz), Frenzel, Wermann (46. Böcker), Michael, Adler, Von Brezinski, Horschig

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211