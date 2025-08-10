Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber FSV Budissa Bautzen vor 303 Zuschauern gegen den FC Grimma mit einem überragenden 7:0 (5:0) durch.

Bautzen/MTU. Die Bautzener haben am Sonntag dem Rivalen aus Grimma ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Jannik Käppler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte David Rohlik den Ball ins Netz (15.).

FSV Budissa Bautzen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 15

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Bautzener einen weiteren Erfolg. Felix Hennig versenkte den Ball in der 39. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Oscar Haustein (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:0 gingen die Bautzener als Sieger vom Platz. Die Bautzener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig (72. Cellarius), Zech, Käppler, Schröder, M. Noack (61. Orosz), Gerhardi, Müller, Hentsch (75. Baudisch), Kloß (61. A. Rohlik), D. Rohlik (72. Haustein)

FC Grimma: Cap – Vogel, Janz (46. Seidl), Ziffert, Werner (81. Pistol), Nitschke, Rieger (73. Wächtler), Katzenberger, Tröger (46. Kind), Spreitzer (46. Kaba), Bartsch

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303