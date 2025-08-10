Mit einer Niederlage für den VFC Plauen endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Empor Glauchau mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Schlappe steckt VFC Plauen gegen VfB Empor Glauchau ein: 0:1

Plauen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem VFC Plauen und VfB Empor Glauchau. 1.034 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Der VFC Plauen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – Habermann Passionoto (77. Schmeißer), Hussain (55. Eichie), Tanriver, Profis (62. Wagner), Sponer, Winter (77. Schubert), Martynets, Haake, De Moura Beal, Limmer (77. Kämpfer)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Riesen, Hertel (77. Albustin), Anger, Werrmann (83. Gaida), Börner, Sieber, Bochmann, Ullmann, Knoll (83. Bernhardt), Mack (62. Mende)

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034