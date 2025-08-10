Dem FC Einheit Rudolstadt gelang es am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 302 Zuschauer waren live dabei.

Rudolstadt/MTU. Die 302 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen das Team aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

FC Einheit Rudolstadt führt mit 2:0 – Minute 90+3

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Rudolstadt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Sven Rupprecht (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Rudolstädter den Platz als Sieger. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Schlegel, Frackowiak, Smyla, Rupprecht (90. Siegel), Stelzer, Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Riemer (90. Schneider), Rühling, Heß (68. Floßmann), Krahnert (68. Ensenbach)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Salge, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Schulze, Knoblich (78. Buschke), Ilchenko, Kohl, Witte (78. Konieczny), Kaschlaw (78. Pfeiffer), Stark

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302