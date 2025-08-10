Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte der VfB Germania Halberstadt ein 1:0 (1:0)-Triumph über den VfB Auerbach 1.

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 356 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen der VfB Germania Halberstadt und dem VfB Auerbach 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ahmad Chahrour (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Davis Boateng den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die VfB Germania Halberstadt sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega, Heller, Hujdurovic (86. Conrad), Rust, Kohn, Ertmer, Boateng (65. Huber), Klaschka (65. Kühnhardt), Heinrich, Hackethal

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs, Kadric (76. Weigel), Birkner (66. Kaiser), Hache, Cermus (76. Spranger), Roscher (66. Bauer), Brejcha, Voigt, Schmidt, Schardt

Tore: 1:0 Davis Boateng (41.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, David Isaias Petzak; Zuschauer: 356