Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Manfred Starke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

93. Minute: FC Einheit Rudolstadt führt mit zwei Toren

Am Ende der Partie sollte es dem FC Einheit Rudolstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Sven Rupprecht den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Rudolstädter entschieden. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Frackowiak, Rupprecht (90. Siegel), Heß (68. Floßmann), Smyla, Riemer (90. Schneider), Schlegel, Rühling, Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Krahnert (68. Ensenbach), Stelzer

1. FC Lok Stendal: Poser – Witte (78. Konieczny), Kohl, Stark, Kaschlaw (78. Pfeiffer), Knoblich (78. Buschke), Schulze, Salge, Schleicher, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Ilchenko

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302