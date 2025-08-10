Kantersieg für den FSV Budissa Bautzen: Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den FC Grimma einfahren. Vor 303 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Bautzen/MTU. 7:0 (5:0) in Bautzen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Steve Dieske, der FSV Budissa Bautzen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Grimma untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Bautzener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Rohlik der Torschütze (15.).

2:0 Vorsprung für FSV Budissa Bautzen – Minute 15

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bautzener erhöhten noch einmal. Felix Hennig traf in Spielminute 39 per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FC Grimma steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Oscar Haustein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 zu festigen (89.). Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, D. Rohlik (72. Haustein), M. Noack (61. Orosz), Kloß (61. A. Rohlik), Hennig (72. Cellarius), Zech, Gerhardi, Hentsch (75. Baudisch), Käppler, Müller

FC Grimma: Cap – Werner (81. Pistol), Ziffert, Tröger (46. Kind), Rieger (73. Wächtler), Vogel, Janz (46. Seidl), Nitschke, Katzenberger, Bartsch, Spreitzer (46. Kaba)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303