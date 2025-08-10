Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Erik Exner (SG Union Sandersdorf) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sandersdorfer konterten in der 41. Minute. Diesmal war Leon Gümpel der Torschütze.

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Viktor Stashenko (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erlangen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Exner, Sauer (46. Walter), Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Nakano, Schnabel, Farkas (46. Wonneberger), Brunner (85. Silla), Jauck, Seifert (70. Stashenko), Hamella

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz (81. Lerch), Vogt (81. Pietsch), Gorges, Köhler (73. Fiedler), Göbel, Berger, Gümpel (65. Wilhelm), Jeschke, Möhlhenrich, Wolanski

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146