Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfB Auerbach 1 heimste die VfB Germania Halberstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 356 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen der VfB Germania Halberstadt und dem VfB Auerbach 1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Ahmad Chahrour (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Davis Boateng den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die Halberstädter haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka (65. Kühnhardt), Heller, Hujdurovic (86. Conrad), Rust, Kohn, Hackethal, Boateng (65. Huber), Grzega, Heinrich, Ertmer

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (66. Bauer), Guzlajevs, Hache, Cermus (76. Spranger), Birkner (66. Kaiser), Brejcha, Schardt, Voigt, Kadric (76. Weigel), Schmidt

Tore: 1:0 Davis Boateng (41.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, David Isaias Petzak; Zuschauer: 356