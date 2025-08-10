Eine Niederlage für den VFC Plauen besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB Empor Glauchau mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Pleite steckt VFC Plauen gegen VfB Empor Glauchau ein: 0:1

Plauen/MTU. Im Vogtlandstadion Hauptstadion haben 1.034 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem VFC Plauen und dem VfB Empor Glauchau verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Der VFC Plauen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Sponer, Winter (77. Schubert), Limmer (77. Kämpfer), Habermann Passionoto (77. Schmeißer), Profis (62. Wagner), Haake, Hussain (55. Eichie), Tanriver, Martynets

VfB Empor Glauchau: Wiener – Börner, Sieber, Riesen, Mack (62. Mende), Anger, Werrmann (83. Gaida), Ullmann, Hertel (77. Albustin), Knoll (83. Bernhardt), Bochmann

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034