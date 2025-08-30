Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VFC Plauen gegen die SG Union Sandersdorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VFC Plauen und SG Union Sandersdorf ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Samyr Farkas für Sandersdorf traf und drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

VFC Plauen und SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 70

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb.

Das rettende Tor für den VFC Plauen fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Johan Martynets den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Plauener Team erzielte (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Plauener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Tanriver, Martynets, Eichie (46. Kämpfer), Schubert (60. Habermann Passionoto), Hussain (81. Greenham), Plank (60. Winter), Sponer, Limmer, Haake, De Moura Beal

SG Union Sandersdorf: Räthel – Choschnau, Sauer (62. Walter), Sponholz, Brunner (82. Jauck), Seifert, Farkas (62. Stashenko), Wonneberger (82. Scheibe), Nakano, Exner (88. Mehnert), Hamella

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676