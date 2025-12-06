Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den FC Grimma ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:0). Schiri Tom Heilmann (Michendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Emilio Heß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kevin Werner den Ball ins Netz.

FC Einheit Rudolstadt Kopf an Kopf mit FC Grimma – 1:1 in Minute 48

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 33 Minuten nach der Pause, als Maximilian Schlegel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Rudolstädter Team erzielte (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Zerrenner, Krahnert (72. Floßmann), Frackowiak, Rupprecht, Schlegel, Heß (90. Barthel), Smyla, Rühling (72. Schneider), Starke (90. Riemer), Kponton (46. Ensenbach)

FC Grimma: Lumpitzsch – Spreitzer, Markus (75. Cap), Ziffert, Werner, Vogel, Bartsch, Kind (70. Janz), Rieger, Mattheus (61. Tröger), Katzenberger

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100