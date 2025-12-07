Der SV 51 Langenapel errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 52 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Langenapel ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Salzwedeler gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Wahrburg.

Marcel Peters (SV 51 Langenapel) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Die Salzwedeler legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Peters der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Minute 76: SV 51 Langenapel in Führung dank zwei Treffern von Marcel Peters – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS Wahrburg kassierte noch zweimal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der SV 51 Langenapel noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Florian Roese (Langenapel) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 3:0 gingen die Salzwedeler als Sieger vom Platz. Der SV 51 Langenapel hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Afanasew (79. Neuling), Schulz, Peters, Stolz, Roloff, Beneke (46. Pokorny), Roese, Vierke, Bromann (81. Kamga Kamno), Meyer

TuS Wahrburg: Schmidt – Assmann, Salemski (46. Schulz), Wennrich, Werle (81. Wennrich), Radelhof, Burghard, Rundstedt, Schlegel, Heim, Schnee (62. Klipp)

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52