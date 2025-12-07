Eine herbe Schlappe erlitt der TSV Eintracht Lützen an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 1:5 (1:2).

Lützen/MTU. Die Begegnung zwischen dem TSV Eintracht Lützen und der TSG Wörmlitz-Böllberg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Wörmlitz-Böllberg auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:5 (1:2) für sich.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Malte Laufer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Faruk Ilyas Ölmez (30.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Eintracht Lützen gegen TSG Wörmlitz-Böllberg – 30. Minute

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emir Redzhebov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (85.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Pretzsch, Hristov, K. Nadolny, Neidhold, Laufer, Tober, Weiß, Staude, Meyer, F. M. Nadolny

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Haase (46. Gorgas), Schulze, Schulze, Redzhebov, Moussa Diop, Ölmez, Ouedraogo, Löbel, Abo Zamr

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20