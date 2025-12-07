Ergebnis 10. Spieltag Herbe 1:5-Pleite für TSV Eintracht Lützen im Duell gegen TSG Wörmlitz-Böllberg
Eine herbe Schlappe erlitt der TSV Eintracht Lützen an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 1:5 (1:2).
Lützen/MTU. Die Begegnung zwischen dem TSV Eintracht Lützen und der TSG Wörmlitz-Böllberg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Wörmlitz-Böllberg auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:5 (1:2) für sich.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Malte Laufer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Faruk Ilyas Ölmez (30.) erzielt wurde.
1:1 Ausgleich im Spiel TSV Eintracht Lützen gegen TSG Wörmlitz-Böllberg – 30. Minute
Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Lützen
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 10
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emir Redzhebov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (85.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg
TSV Eintracht Lützen: Bui – Pretzsch, Hristov, K. Nadolny, Neidhold, Laufer, Tober, Weiß, Staude, Meyer, F. M. Nadolny
TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Haase (46. Gorgas), Schulze, Schulze, Redzhebov, Moussa Diop, Ölmez, Ouedraogo, Löbel, Abo Zamr
Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20