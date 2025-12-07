Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Gastgeber 1. FC Zeitz gegen die SG Döllnitz ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Zeitz/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Julius Christopher Rolke für Zeitz traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zeitzer konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Lio Xavier Ofiara der Torschütze (75.).

1. FC Zeitz und SG Döllnitz – 1:1 in Minute 75

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Döllnitz e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Mika Ben Bültermann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schkopauer zu erlangen (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Thäle (66. Abdullahi Hassan), Felgenträger, Reiche (24. Medovkin), Müller (60. Eckardt), Rothe, Schubert, Rolke, Kämpfe

SG Döllnitz: Petzold – Seifert (30. Trisch), Eckert, Voigt, Harmatha, Lizon, Ofiara, Bültermann, Querfeld

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38