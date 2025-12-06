Der VfB 1921 Krieschow errang am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 186 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Kolkwitz gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Rivalen aus Stendal.

Jannis Fuchs (VfB 1921 Krieschow) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kolkwitz legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (14.).

Minute 14: VfB 1921 Krieschow liegt mit 2:0 vorne

Es sah nicht gut aus für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Dreßler (46. Knechtel), Raak (73. Zurawsky), Bittroff, Pereira Rodrigues, Fuchs, Gerstmann, Hebler (73. Stephan), Pahlow (84. Zizka), Seibt (61. Michalski)

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (80. Konieczny), Scheffler, Kaschlaw, Masuth (85. Kovalov), Mahrhold (70. Matiiv), Stark, Schulze (70. Ilchenko), Schaarschmidt, Witte (70. Pfeiffer), Schleicher

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186