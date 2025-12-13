Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Duell zwischen FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 endet unentschieden 0:0

Rudolstadt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 mit einem torlosen 0:0 (0:0). 111 Fußballfans waren im Städtisches Stadion live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

0:0 im Duell zwischen FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 –

Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Kponton (70. Rühling), Rupprecht, Ensenbach (79. Riemer), Zerrenner, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Heß, Frackowiak, Smyla, Starke

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Fromm, Hecker, Weiß, Reh, Born (75. Krautschick), Stopp, Goebel (75. Bürger), Sobe, Baudisch

; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111