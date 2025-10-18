Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Spiel gegen den Bischofswerdaer FV 1 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1. 584 Zuschauer verfolgten das Spiel im Gesundbrunnenstadion. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt neun Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Lerch (46. Köhler), Gorges, Wolanski (67. Wilhelm), Schnellhardt, Bako (67. Fiedler), Göbel, Abdoul Aziz, Möhlhenrich, Pietsch (75. Jeschke), Vogt (90. Rohner)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Krautschick, Born, Reh, Fromm, Weiß, Scharfe, Baudisch (90. Rettig), Hofmann, Dolla (77. Bürger), Hecker (80. Scholze)

; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584