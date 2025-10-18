Kein Punktgewinn für SG Union Sandersdorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt einstecken.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und die VfB Germania Halberstadt haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Philipp Heller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Die Halberstädter konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Louis Walter der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der 80. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte die VfB Germania Halberstadt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Emilio Stobbe (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Halberstädter Mannschaft erzielen (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Walter (87. Koto'o Djouokou), Hamella, Stashenko (46. Wonneberger), Schnabel, Scheibe (72. Brunner), Farkas (72. Sauer), Mehnert, Nakano, Sponholz, Choschnau

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Heller, Hackethal, Boateng (58. Klaschka), Stobbe, Ertmer (73. Huber), Rust, Hujdurovic (81. Zeidler), Kohn, Grzega

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 89